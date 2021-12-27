美研究人员：“现有疫苗无法阻止奥密克戎毒株”. December. 27, 2021 08:42. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 有预测称，现有的新冠疫苗即使接种疫苗加强针，也不足以阻止奥密克戎毒株感染。 据外媒报道，当地时间23日刊登在科学刊物《自然》上的一篇论文指出，辉瑞、莫德纳、阿斯利康、强生等疫苗接种两剂的人产生抗体，对于奥密克戎毒株的中和能力，显著低于对此前新冠病毒的效果。如果不是接种疫苗，而是感染新冠后恢复的人的抗体，对于奥密克戎毒株的中和能力进一步下降。也就是说，感染新冠后恢复的人和接种疫苗的人仍然暴露在感染奥密克戎毒株的危险之中。 研究人员根据这一结果预测说，即使接种加强针，对奥密克戎毒株也没有效果。领导研究团队的美国哥伦比亚大学医学院教授大卫·豪表示：“加强针可以在一定程度上增强免疫力，应该去打，但并不足以阻止奥密克戎毒株感染。”为了只与病毒抗原结合而分离出来的“单克隆抗体药物”对几乎对奥密克戎不起作用。 研究人员还表示，在奥密克戎毒株的刺突蛋白质中发现了回避抗体的变异，“在迄今为止看到的新冠病毒中，奥密克戎最完美地回避了中和抗体。”

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