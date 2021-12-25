朝鲜第一个摄影师是谁？. December. 25, 2021 07:27. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我的身影出现在我眼前，但那只是一个小碎片。罗斯纸上，其本来面目一览无余。” 这是朝鲜使节团访问清朝时作为随行人员前往清朝的小官员李恒忆写的文章。李恒忆是在阴历1863年1月29日在驻北京俄罗斯馆（俄罗斯公使馆）首次看到的新文物照片。俄罗斯摄影家将他们作为拍摄对象拍下了照片。几天后看到照片的李恒忆将其形容为“小碎片”，并将当时令人惊讶的感觉记录在了《燕行日记》中。 这本书汇集了明知大学记录信息科学专门研究生院教授、韩国形象语言研究所所长的作者近30年间对韩国摄影历史进行研究得出的成果。有着100多年历史的韩国摄影史写进了一本书里。 据作者介绍，在西方，从1840年代开始，照片被实际使用，但朝鲜直到1863年才首次接触照片。即使是这样，也只是像李恒忆一样站在游客的立场观看而已。1883年，担任政府官员的金龙元在朝鲜建立了第一个照相馆，从此开始照相馆如雨后春笋般不断涌现。韩国人在韩国土地上拍照的真正意义上的韩国摄影师开始出现。 作者详细记述了把照片引入朝鲜的过程、日本帝国主义为美化其殖民统治而恶意利用照片的历史等。艺术摄影作家首次登场的20世纪20年代后期的故事和社会主义现实主义照片、沙龙照片两大阵营分立，左右翼对立的光复之后的故事等稍有不慎就会陷入困境的摄影史就像讲过去的故事一样，轻而易举地进行拆解。 从1934年起担任《东亚日报》照相部部长、主导东亚日报的“抹掉太阳旗事件”的韩国摄影学的先驱申乐均先生、到从1980年代开始包含对死亡的哲学解释等不断展现实验、破格尝试的具本昌作家等现代作家，韩国摄影史的大人物也一一进行了介绍。 从1863年拍摄的朝鲜使节团表情严肃的人物照片到形式无限的现代照片，书中共包含了300多张照片。因此，虽然是接近600页的厚书，但可以用看摄影展的轻松的心态进行阅读。

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