韩国银行“配合经济状况适当调整”，再次暗示将进一步上调基准利率. December. 25, 2021 07:27. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韩国银行表示：“明年将适当调整基准利率的缓和（放宽）程度”，再次暗示将进一步上调基准利率。虽然没有确定具体时间，但预计明年1月将把目前为年1.0%的基准利率进一步上调后，下半年（7~12月）将再上调一两次。 韩国银行24日公布的《2022年货币信用政策运营方向》中表示：“在增长势头持续恢复的情况下，物价上涨率将稳定在目标水平（2%），金融不均衡风险也将得到缓解。明年的基准利率将适当调整缓和程度。”目标是提高利率，控制物价，减缓家庭负债增加速度，同时防止经济受到冲击。 很多人认为，目前为1.0%的基准利率明年将上涨2、3次，达到年1.50 ~ 1.75%水平。这是因为物价的上涨趋势没有停止。韩国银行预测明年消费者物价上涨率将降至2%，但同时表示：“上涨压力可能会比预期扩大。”上个月消费者物价上涨率为3.7%，是9年11个月以来的最高值。如果明年初基准利率上调后物价仍不稳定，韩国银行有可能提前进一步上调利率。 物价迎来39年来最大涨幅的美国等主要国家的利率上调步伐也在加快。美联储（Fed）曾暗示，在物价暴涨趋势下，明年可能会三次上调基准利率。23日（当地时间），美国商务部发表的11月个人消费支出（PCE）价格指数比1年前上涨了5.7%。这是自1982年7月以后39年来的最大涨幅。PCE价格指数是美联储在决定货币政策时主要参考的物价指标。本月初公布的11月消费者物价指数（CPI）也暴涨6.8%，达到39年来的最高值。 但是，如果因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的扩散，经济无法恢复到预期的水平，央行的货币政策正常化速度可能会推迟。韩国银行预测明年经济增长率为3%，但同时评价说：“经济增长途径的不确定性很大。”新冠病毒奥密克戎变异毒株的扩散和全球供应链长期瘫痪、中国经济低迷等被认为是经济复苏的风险因素。

한국어