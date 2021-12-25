朴槿惠：“住院期间，我不会和任何政治人物见面”. December. 25, 2021 07:28. by 全洙英记者、李润泰记者 aimhigh@donga.com,oldsport@donga.com. 随着前总统朴槿惠得到赦免，政界的关注焦点集中在明年3月大选之前朴槿惠会采取什么行动。因为大选是在势均力敌的情况下进行，朴槿惠发出的信息在某种情况下可能会对保守层选票的去向和大选格局产生影响。 朴槿惠24日通过柳永夏律师发表声明说：“首先就让大家担心向国民表示歉意”，“同时感谢大家一如既往的支持和支持”。她还说：“我将专心治病，尽快亲自向国民们表示感谢。感谢大家。” 柳律师表示：“朴前总统在医院期间说，‘不会见政界人士等任何人士’。”也就是说，在31日0时获释后，她暂时将专心治病。此前有人预测包括总统候选人尹锡悦在内的在野党政治人士会去探望朴槿惠，但朴槿惠方面先划清了界限。 但是，由于朴槿惠提到了要“亲自表示感谢”，因此在剩余竞选期间，她也有可能会公开表态。国民力量党一名相关人士表示：“我认为，朴前总统对尹候选人发表否定言论的可能性很小。但如果朴前总统对尹候选人保持沉默，不发出任何信息，那反而将是一种负担。”执政圈核心相关人士表示：“朴前总统健康状况不好，就算赦免，也没有理由也没有时间从事对明年大选产生影响的政治活动”，“我认为她不会说出对朝野政党总统候选人任何不利的话。” 政界有人预测，就像去年4月15日国会议员选举时那样，朴槿惠发出的信息不会对选举结果产生太大影响。当时，朴槿惠在国会议员选举之前的3月4日通过柳律师表示：“我呼吁，以现有的巨大在野党为中心，举着太极旗的各位能够团结一心。”但结果却以在野党的惨败告终。

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