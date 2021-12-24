韩国研究机构：“如果不减少温室气体排放，21世纪后期的夏天将达到170天。”. December. 24, 2021 07:41. by 姜恩智记者 kej09@donga.com. 据预测，如果不减少温室气体的排放，60年后一年中有一半将是夏天。特别是，中部地区将出现近90天的酷暑天气。 气象厅下属的国立气象科学院22日发表了具有上述内容的《韩国详细气候变化预测报告》。此前，联合国下属的“政府间气候变化专门委员会”8月发表第六次评价报告，其中包含全球气候变化预测。该机构据此数据并结合韩国的情况进行了分析。报告显示，如果像现在这样继续排放温室气体，那么在60年至80年后的21世纪后期（2081年至2100年平均），韩国的年均温度将上升到18.2度。这比现在（2000年至2019年平均）的年平均温度（11.9度）高出6.3度。同期的年平均降水量预计将从1328毫米增加到1571毫米，增加18%。 韩国的四季将以夏季为中心发生变化。如果不减少温室气体，夏天将比现在（97天）增加73天，持续170天。预计冬季将比现在（107天）减少两个月以上，仅为39天。气象厅根据日平均气温的变化区分四季。例如，将日平均气温上升到20度以上后不再下降的第一天视为夏天的开始。 韩国所有地区都出现了一天最高气温超过33度的高温天气。特别是首都地区和忠清地区等地的增加幅度较大。据分析，这两个地区的高温天气将从目前的7.8天和8.7天增加到21世纪后期的86.4天和89.1天。气象科学院气候变化预测研究组组长边英和（音）解释说：“气候变化越严重，大陆高气压的模式就会改变，中纬度地区的气温上升幅度会比低纬度地区更大。” 气象厅预测，如果按照目前的趋势发展下去，21世纪后半期夏季的长度会变长，但韩国不会变成亚热带气候。边英和说：“虽然平均气温上升，酷暑天数也在增加，但是21世纪后期也会有寒流和冬天的存在”，“气候转变等内容以后需要进行精密的分析。” 不过，如果减少温室气体的排放，到2050年实现“碳中和”，就可以大幅减少气温上升幅度。这样一来，21世纪后期韩国的年平均气温将比现在上升2.3度，年平均降水量将比现在增加3%（1374毫米）。

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