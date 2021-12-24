党政一团糟的“房地产税混乱”将持续到何时?. December. 24, 2021 07:42. . 对于将于明年3月出台的公寓等共同住宅的公示价格，住宅所有者的担忧正在扩大。前天公布的明年标准地公示地价和单独住宅公示价格分别上涨10.2%和7.4%，今年价格暴涨的公寓公示价格也将相应以更大幅度上涨，财产税、综合房地产税负担则将进一步加重。被共同民主党推动的政府虽然表示要制定拥有税减轻方案，但由于对策发表时间恰好是举行总统选举的明年3月，其真心诚意令人怀疑。 据韩国房地产院透露，截止到今年11月，全国公寓交易价格上涨率为13.7%，创下了自进行相关统计以来的最高纪录。另外，由于政府计划到2030年将公示价提高到市价的90%，因此公示价必然会比房价上涨更快。如果考虑去年公寓价格上涨7.6%时公示价格暴涨19.1%的情况，预计明年的上涨率将超过20%。特别是，拥有税是累进税，因此将比公示价增加得更多。随着住宅公示价的上涨，健康保险费将会上涨，被排除在基础养老金等福利待遇之外的退休高龄家庭也会增多。 直到一个月前，企划财政部还在坚持，“综合房地产税的征税对象是全国国民的2%”，最终迫于考虑到大选的执政党的压力，决定明年3月推出以拥有一套住宅者为中心的拥有税减轻对策。但是，正在讨论的方案大部分都明显存在局限性或副作用很大。如果按照执政党的要求，使明年的拥有税符合今年的公示价格标准，虽然明年会起到冻结税金的效果，但纳税人将在后年遭受“2年税金炸弹”的袭击。相比前一年降低拥有税增加率上限的方案需要修改法律，因此需要很长时间。对于在税金计算过程中使用的降低公平市场价值比率的方法，只要修改实施令就可以，但如果降低一丁半点，就没有什么下调效果。 在这种情况下，不明确地修改税制只能是权宜之计，会把已被批评为“随机数表”的房地产税制变得更加一团糟。这会破坏税制的预测性、一贯性，从而助长混乱。李在明“点火”、执政党推进的“暂时缓和多套住宅者转让税”最终因青瓦台和政府的反对而停止，但也助长了市场混乱。如果执政党认为惩罚性房地产税制存在问题，就不应该督促政府在大选之际拿出对策，而应该主动正式着手修改法律。

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