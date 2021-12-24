曹秀美说：“我希望通过祈祷和省察的巴洛克音乐来抚慰人们疲惫的心”. December. 24, 2021 07:42. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “亨德尔和维瓦尔第等人演奏的巴洛克音乐给人以祈祷、省察和心灵慰藉。我希望在如此艰难的时刻，你们中的很多人可以通过我和I Musici（意大利著名的室内合奏团）得到安慰。” 今年迎来出道35周年的女高音歌唱家曹秀美（59岁）与创团70周年的室内乐团“I Musici”美好地相遇了。25日和26日，“曹秀美&I Musici”演唱会将在首尔瑞草区艺术殿堂音乐厅举行。曹秀美用I Musici的伴奏演唱了珀塞尔、亨德尔、维瓦尔第等巴洛克歌剧咏叹调，I Musici还将单独演奏维瓦尔第小提琴协奏曲《四季》。 在意大利语中意为“音乐家”的I Musici乐团是曹秀美毕业的罗马圣契切利亚音乐学院（Conservatory of Music Santa Cecilia）出身的演奏家们于1951年成立的乐队。他们是在演唱会上热情地介绍《四季》，在世界范围内掀起《四季》热潮的主角。这次是他们首次与曹秀美举行演唱会。 最近，随着海外入境者义务性地接受10天的自我隔离期，老龄演奏者多的I Musici也在韩国进行了自我隔离。曹秀美说：“我正在享受平时很想念的韩国饮食，担心成为‘忽然长胖的人’”，“每天都会用邮件问I Musici团员们过得如何，得到了‘过得很好’的回答，但一想到他们会非常想家和家里人，心里总不是滋味。” “对双方来说，此次合作都是具有里程碑意义的演出。为了报答歌迷们的支持，我决心在预定的地方完成演出，希望I Musici也是这么想的。虽然因为自我隔离，部分地方的日程被推迟了，但是这次韩国巡演对双方来说都是非常恳切的机会，所以希望大家多多理解。” 曹秀美在迎来出道20周年的2006年发行了第一张巴洛克专辑，2014年还发行了巴赫咏叹调专辑。为配合此次演出，曹秀美和I Musici合演的专辑《LUX（光）3570》也以DECCA唱片公司的标签发售。3570意味着曹秀美出道35周年和I Musici创团70周年。曹秀美说：“电影《寄生虫》我看了三遍，我非常喜欢亨德尔的歌剧《罗德琳达》的咏叹调《我亲爱的恋人》，所以提议把它放进专辑里。I Musici也在5分钟内给出了‘太好了’的回答。” 她就明年的计划表示：“计划发行俄罗斯歌剧咏叹调专辑，将在比利时伊丽莎白女王比赛声乐部门等多个比赛担任评委。”票价为6万~ 22万韩元。详情咨询：1544-1555

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