彭博社：“金正恩政权今后10年的命运掌握在黑客手中……他们是朝鲜的生命线”. December. 23, 2021 08:00. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 彭博社当地时间21日报道说，朝鲜国务委员长金正恩能否在今后10年内继续维持政权，取决于通过网络犯罪支撑朝鲜核开发和经济的黑客们。 彭博社当天报道说，金正恩执政10年期间，朝鲜通过网络犯罪赚取了23亿美元（约2.7万亿韩元）。彭博社援引美国国土安全部下属的网络基础设施安全局和联合国调查员报道说，朝鲜政权利用资金赎回软件进行攻击抢劫勒索，通过虚拟货币和数字货币兑换洗钱等网络犯罪，筹集了如此规模巨大的资金。”也就是说，朝鲜要求国际社会放宽对朝制裁，并对美国提出的恢复无核化谈判的要求锁上了门闩，却在通过网络犯罪、绕过制裁的船只非法转运等方式赚取外汇，为其经济提供了支撑。彭博社称，朝鲜的网络犯罪是支撑因制裁而无法正常运作的朝鲜经济的生命线。 彭博社报道说，朝鲜实际上在30多个国家传播名为“苹果宙斯”的恶意代码，从2019年到去年11月共赚取3.1640亿美元（约3800亿韩元）。这一数字仅次于因对朝制裁受限的每年4亿美元（约4800亿韩元）的煤炭出口额。 白宫21日表示：“拜登总统在向美国国务卿安东尼·布林肯发送的备忘录中，根据《人口贩卖受害者保护法》，将朝鲜、中国、俄罗斯等国家指定为禁止支援特定资金国。”如果被指定为禁止支援特定资金国，就不能得到美国政府机关的非人道主义资金支援或非贸易相关支援。美国国务院今年7月在《2021年人口贩卖报告》中，将朝鲜和中国、俄罗斯等国一起列为最恶劣的人口贩卖国家。

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