青瓦台：“朴槿惠停止执刑一事，青瓦台不应介入”. December. 23, 2021 08:00. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 韩国总统国民沟通首席秘书朴秀贤22日就因健康恶化而住院的前总统朴槿惠停止执行刑罚一事划清界限说：“停止执行刑罚，不是青瓦台该介入的问题。”对于停止执行刑罚的可能性，他断然否认说：“没有听说过。” 朴秀贤当天在MBC一档广播节目中表示：“如果到了需要总统做出判断的时候，他会去做，但我目前对此一无所知。”停止执行刑罚的申请，要由当事人或法律代理人、收容机关负责人提出申请后，经管辖检察厅的审议后决定。法务部长朴范界在前一天对记者提出的是否申请停止执行的提问回答说：“还没有讨论过。” 朴秀贤还对李明博和朴槿惠两名前总统的特赦表示：“没有听说过，也一无所知。”他还说：“（赦免）不是青瓦台决定和指示的，而是法务部审查、国务会议表决后由总统决定。”据悉，截止到前一天（21日），法务部举行了赦免审查委员会全体会议，审议了新年特赦对象，但没有包括两名前总统。文在寅总统此前就赦免两名前总统一事强调：“不能不考虑国民的共识，应该有助于国民团结。”

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