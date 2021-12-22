美国奥密克戎毒株感染者比例一周内就由12%增至73%，成为“主流毒株”. December. 22, 2021 07:44. by 纽约=常驻记者 柳在东、金素英记者 jarrett@donga.com/ksy@donga.com. 新冠病毒变异毒株奥密克戎在美国成为占据主导地位的毒株。根据美国疾病控制与预防中心当地时间20日的数据，本月12日至18日一周内，美国国内73.2%的新冠确诊患者感染了奥密克戎毒株。该毒株感染者的比例一周前仅为12.6%，一周内增至6倍左右。 从11月28日到12月4日，奥密克戎感染者的比率还不到全体的1%，但在短短两周时间里就超过了70%，成为新的支配毒株。这一变化距离美国首次报告奥密克戎感染病例的1日仅仅19天。根据美疾控中心的统计，12日至18日美国全境发生了65万例以上的奥密克戎感染病例。5日至11日一周内，占全部感染病例的87%、维持支配毒株地位的德尔塔毒株的比重，在12日至18日大幅降至26.6%。 在得克萨斯州，一名感染奥密克戎毒株的50多岁男性20日死亡。这是美国首例奥密克戎感染死亡病例。据当局称，该男子患有基础疾病，没有接种疫苗。 据韩国中央防疫对策本部统计，截至21日零时，韩国奥密克戎感染者共227人，比前一天增加了49人。全罗北道益山市一家幼儿园有20人被感染。韩国总统文在寅21日在国务会议上表示：“应该考虑到奥密克戎毒株不久后将占据主导，做好应对准备。必须采取与目前不同层次的特别对策。”

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