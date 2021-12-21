到达希望之地. December. 21, 2021 07:36. . 韩国社会也一度流行过“圣诞节和家人在一起”的口号。对我们来说，回乡的节日是中秋节，但在西方文化中却是圣诞节。也许因此，在西欧战争中，如果战况有利，总会出现“战争将在今年圣诞节之前结束”的传闻。1944年诺曼底登陆行动成功后，盟军士兵之间也出现了这样的传闻。但是随着下雪和临近圣诞节，给美军战士带来冲击的“突出部之役”开始了。士兵们没能回家，而是在冰雪和寒冷中，怀着可能冻伤、死亡和在德军俘虏收容所度过圣诞节的恐惧中战斗。 在“6·25”战争（朝鲜战争）中，美军在仁川登陆作战后乘胜追击北进，圣诞节成为希望之日，司令部也在为庆祝而忙碌。1950年，参加长津湖战役的士兵们本可以在温暖的地方迎接圣诞节。圣诞节前，联军通过兴南撤退作战离开了朝鲜。定员为60人的民间货船“维多利”号载着1.4万名难民抵达巨济岛的日子是12月25日。主力兵力大部分在24日之前抵达了釜山港。虽然收到了巨多的圣诞礼物，但是在零下30度的严寒和雪中展开的长津湖战役中，士兵们经历了死亡般的苦难。在主力美军海军第一师中，除去战死者和伤者，步行离开兴南的士兵只有三分之一。中国军队遭受了近4万至10万人的损失。 关于希望，有相反的理论。在每个人的成功故事中，总是这样说：“希望永远不会背叛你。”在战史中则恰恰相反。在最坏的情况下，总是有“毫无根据的乐观”。希望是感情的领域，乐观是实践的领域。只有具备冷静、正确、不混淆理想和现实的智慧，才能到达希望之地。

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