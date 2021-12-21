德国人眼中的旧韩末朝鲜人是“优雅的失败者”. December. 21, 2021 07:37. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “身材健硕的帅哥们在商店前用长烟斗抽烟，聊天等，以‘优雅的失败者’的样子蜷缩着。” 这是1913年4月来到朝鲜的德国艺术史学家彼得•延森（1858~1926年）撰写的《答史记：朝鲜的日本人》中的一部分。当时，他在德国文化部的赞助下，为了构想文化政策，访问了美国、俄罗斯、中国、日本、朝鲜等。他对在日本帝国主义统治下，西方服饰不断扩散的情况下，穿着从上衣到鞋子全部都是白色韩服的朝鲜人留下了深刻的印象。 最近发行的《优雅的失败者之国》（正恩文库）是翻译并整理19世纪末、20世纪初访问朝鲜的3名德国人的游记的作品。我们可以看到当时德国人眼中的旧韩末朝鲜人的面貌。延森和地理学家赫尔曼•劳滕萨克（1886~1971年）的朝鲜游记是首次被介绍到国内的资料。该书的作者、德国维尔茨堡大学教授高惠莲（60岁•韩国学）作为独立纪念馆3•1运动纪念事业的一环，在收集德国国内的韩国资料时发现了这一文献。 1898、1899年访问朝鲜的德国山林厅公务员布鲁诺•克劳琛豪尔（1861∼1942年）写了一篇讲述德国开采朝鲜金矿过程的演讲稿。曾在开采江原铁原郡堂岭站金矿的他于1898年12月遭到了朝鲜矿工的奇袭。当时他用手枪对抗投掷石块的矿工。高教授分析说：“由于受到标榜反外国势力的东学农民运动余波的影响，19世纪末朝鲜人认为外国人在抢夺矿物。” 地理学家劳滕萨克于1933年7~10月为研究韩半岛地形来到了朝鲜，他的白头山勘察记《朝鲜-满洲国境的白头山强盗旅行》中讲述了目击被推测为独立军的朝鲜人的故事。他写道：“我遇到了一个带着比利时式手枪介绍自己是猎人的男子。”高教授解释说：“当时在白头山有抗日武装团体—东北抗日联军的驻地。劳滕萨克看到的猎人很有可能是独立军。”

한국어