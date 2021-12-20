李在明主攻首都圈+60岁以上群体，尹锡悦主攻二三十岁……如何攻略中间派生死攸关. December. 20, 2021 07:39. by 金志炫 jhk85@donga.com. 离明年总统大选只剩80天，朝野政党候选人为攻略中间派展开了“中原战争”。共同民主党候选人李在明要求全面重新讨论公示地价的付诸实行，继续与文在寅政府进行“房地产权力游戏”。对此，国民力量党候选人尹锡悦表示,“下届政府将产生多名30多岁部长”，展开了对二三十岁一代的求爱攻势。 李明博18日通过脸书表示，“考虑到民生经济，应该全面重新讨论公示价格相关制度”，对现政府的公市价现实化政策全面踩下了刹车。在23日公布“明年标准单独住宅公示价”前夕，执政圈内围绕房地产税制导致民心恶化的忧虑正在扩大。在这种情况下，李在明公开提出了异议。 李在明还表示：“希望制定相关对策，使财产税和健康保险费保持今年的水平。”这是为了攻略因公示价格上涨导致财产税、健保费负担加重的首都圈和60岁以上选民层。执政势力一名有关人士表示：“文在寅总统也已经就房地产政策失败多次道歉，因此李在明也彻底与此划清了界限。”再加上20日有关公示价的党政协商，22日有关转让所得税重课延期的执政党政策议员总会等，本周内执政党内部围绕房地产的较量将会非常激烈。 与此相反，尹锡悦则继续着青年层的攻略和“左点击”行动。尹锡悦19日在脸书上表示：“一旦成为数字平台政府，将会出现很多30多岁的部长。青年一代应该积极参与政府运营，引领数字平台政府。”他在前一天表示：“如果由我来承接政府，将让青年助理大量参与政府运营。”至此，他已连续两天强调起用青年高层官员的方针。 另外，最近尹锡悦与在野党以往的基调不同，还对公务员及教员工会专职人员的工作时间免除制度（休假制度）和公共机关劳动理事制度表示赞成。由前民主党代表金汉吉担任委员长的尹锡悦直属“新时代准备委员会”当天将在卢武铉政府中担当过重任的前监查院院长田允喆和前法务部长金升圭聘请为常任顾问。

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