单板滑雪李相浩追加获得一枚银牌，赛季排名升至第一. December. 20, 2021 07:39. by 李憲宰 uni@donga.com. 韩国滑雪史上第一位夺得奥运会奖牌的“白菜男孩”李相浩（26岁•High1）在2022年北京冬奥会即将举行之际，表现出了迅猛的上升势头 19日，在意大利科尔蒂纳丹佩佐举行的2021~2022年国际滑雪联合会（FIS）单板滑雪世界杯高山滑雪男子平行大回转决赛中，李相浩输给了达里奥•卡维切尔（瑞士），获得了银牌。在本赛季揭幕战上获得平行大回转金牌和平行回转银牌的李相浩获得了本赛季第三枚奖牌，并以300分的积分上升到了本赛季综合排名第1位。比排名第二的德国选手斯特凡•鲍迈斯特（210分）高出很多。 在66名选手参加的此次大赛预选赛中，李相浩以第三名的成绩晋级淘汰赛，在16强比赛中，他以4.92秒的较大优势战胜阿内尔（奥地利），顺利进入了8强。在四分之一决赛中，他以0.33秒的优势战胜意大利队的丹尼尔•瓦高察，在四强赛中，因对方选手马斯特纳克（斯洛文尼亚）未能跑完全程，从而顺利进入了决赛。在决赛中，他与卡维切尔展开了激烈的交锋，但最终以落后对手0.06秒的劣势通过了终点线，遗憾与冠军失之交臂。 李相浩发表感想说：“在4强赛初期因为摔倒而畏缩不前，但很快就恢复了，因为对方选手的失误，很容易取胜”，“在决赛中我以为自己会赢，实在太遗憾了。”在2018年平昌冬奥会单板滑雪平行大回转比赛中获得银牌，成为韩国滑雪史上第一个奥运会奖牌得主的李相浩对明年2月在北京冬奥会上连续两届摘得奖牌的期待越来越高。

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