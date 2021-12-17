必须用止步和疫苗加强针来阻止"圣诞节噩梦". December. 17, 2021 07:50. . 韩国政府昨天宣布，从18日开始到明年1月2日为止，将实行16天的保持社交距离措施。私人聚会的人数限制为4人，饭店、咖啡厅、健身房要在晚上9点关门。对于小工商业者，除了赔偿损失外，还将发放防疫补助。韩国总统文在寅11月29日就是否停止分阶段恢复日常生活（与新冠共存）表示“不能后退”，但当天就低下头说：“再次加强防疫措施，对国民感到抱歉。” 好不容易开始的“与新冠共存”在47天后不得不中断，新冠疫情陷入了最严重的危机。截至16日零时，危重患者达989人，创下了历史最高纪录。新增确诊患者7622人，连续两天超出7000人水平。如果不立即止步，单日新增患者就会增至1万多名，死亡人数剧增，“圣诞节噩梦”可能会开始。如果将医疗体系能够承受的每日患者规模定为4000名，则需要在2周内减少3000名。应该避免不必要的年末聚会，通过室内换气和戴口罩扭转扩散趋势。 虽然政府鼓励进行第三针疫苗接种，但60岁以上人群的接种率为46%，仍处于较低的水平。第三针疫苗的效果通过数字得到了确认。1日和14日对不同年龄段的新确诊患者进行比较的结果显示，3针接种率超过60%的80岁以上患者从11.2人小幅增加到12.7人，而接种率低的60多岁的人从11.3人激增至19.3人。死亡病例中，接种时间已过很久的60岁以上人群占到了96%。应该在今年内完成高龄层第三针接种，减少损失。接种完成率较低的12岁至15岁人群中出现了接近成人两倍的确诊病例，因此有必要尽快给儿童和青少年接种疫苗。 世界卫生组织警告，仅凭奥密克戎变异毒株的的传播力，就可以压倒医疗系统。美国担心明年1月奥密克戎、德尔塔毒株和流感同时流行的“三重苦”。在从明天开始保持社交距离措施赢来的时间里，应该重新调整医疗应对体系，以应对长期战。

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