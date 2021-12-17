只有真正受到伤害才能活下去. December. 17, 2021 07:51. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 亲眼撞破妻子外遇的家福（西岛秀俊饰）在没有勇气问妻子出轨原因的情况下，突然迎来了妻子的死亡。两年后，受邀参加广岛戏剧节而准备作品的家福在那里见到了自己的专职司机渡利（三浦透子饰）。电影《驾驶我的车Drive My Car）》讲述的是两人逐渐建立关系，随着被伤口封印的心逐渐恢复的过程。这部电影在今年的戛纳国国际电影节上获得了最佳剧本奖，还获得了明年金球奖最佳外语片奖的提名。 在23日国内首映之前，16日记者通过视频采访了本片导演滨口龙介（43岁）。滨口龙介导演以《欢乐时光》（2015年）、《夜以继日》（2018年）、《间谍之妻》（2020年）而出名，并通过这部电影成为了世界瞩目的日本年轻导演。他说：“获得了奖和好评，可以报答辛苦工作的各位。”此次作品与朴有林等韩国演员及工作人员合作。他说：“11年前和韩国电影学院共同制作了《深度》。在最近的国家韩国，这里有许多地方与日本不同，这给我带来了很多刺激，很高兴能再次合作。” 该片以2014年发行的村上春树（72岁）的小说集《没有女人的男人》中收录的同名短篇小说为基础制作而成。制片人的第一个提议是将村上春树的其他短篇拍成电影，但导演却说“如果是《驾驶我的车》就可以制作”，并反过来提议。他说：“如果说小说侧重描绘人物的内心世界，拍成电影的话动作就很重要。在《驾驶我的车》中出现了汽车，汽车的移动可能会影响人物的行动，所以选择了它。” 最终，家福表示“我应该去接受真正的伤害”，并决定直面痛苦。这是根据村上春树的短篇小说集《木野》中出现的“我在该受伤的时候没有受到充分的伤害”的台词改编的。导演说：“家福不仅在自己的生活中，在夫妻关系上也高估了自己。在直视没有想象中强大的自己的过程中，可以看出他人的珍贵。我想，只有认识到这一点，才能开始与他人的关系。” 在开车的场面中沉默不语，在演戏的场面中出现日语、韩语、英语等多种语言。这说明即使不使用同一种语言，即使不说话，也有可以分享的故事。 “还能怎么办？也只能继续活下去了。”在影片结尾，用手语传给家福的这句台词也向我们传达了“共同生活”的意义。”

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