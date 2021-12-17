专家们：“要想使确诊患者数降至2000人线，需要6周时间”. December. 17, 2021 07:52. by 李智允记者 asap@donga.com. 尽管韩国政府决定中断分阶段恢复日常生活的措施并实施了强有力的保持社交距离措施，但仍有预测认为，目前新冠疫情的扩散趋势将持续一段时间。 疾病管理厅厅长郑银敬16日在新闻发布会上表示：“如果流行情况恶化，12月将单日出现约1万名新增患者，明年1月最多可能出现2万名新增患者。”截至当天零时，新增确诊患者7622人，危重患者为989人。防疫当局认为，如果目前的流行趋势持续下去，危重患者将增加到1600∼1800人，如果情况恶化将增加到1800∼1900人。 有分析认为，即使实行加强版防疫措施，截至本月底，确诊人数也很难下降到5000名以下。据国家水利科学研究所15日发表的预测，如果感染再生产指数（一名确诊患者引起追加感染的人数）为0.77，两周后确诊患者将减少到5061人。这是假设现有的“保持社交距离”四级措施时的情况。在这种情况下，危重患者人数将达到1147人，预计医疗应对超负荷将会持续。据统计，最近感染再生产指数持续上升，达到1.23（5日∼11日）。 专家们建议，为避免保持社交距离长期化，有必要采取接近“全面封锁”的强力措施。嘉泉大学吉医院感染内科教授严正植（音）表示：“要想在医疗应对上有所宽裕，必须使确诊人数降至2000人以下。从此次出台的措施来看，至少需要6周左右的时间。”他接着说：“防疫措施在实施4周后效果就会下降，因此有必要采取短期的‘下午6时封锁’措施。”

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