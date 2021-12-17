“道歉接力的大选”……候选人本人和家人的道德性争议不断. December. 17, 2021 07:52. by 权五赫记者、刘成烈记者 hyuk@donga.com·ryu@donga.com. 共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦因本人和家人的道德性争议连日来多次低头道歉。在距离大选还有83天的情况下，两名候选人不仅没有展开政策竞争，反而接连不断地为本人和家人的过错道歉。 李在明16日承认了长子李某（29岁）习惯性赌博嫌疑，作了公开道歉。在有人提出李某从2019年开始到去年为止在网络赌博网站上习惯性赌博的疑惑后，李在明予以承认并低头道歉说：“作为教导子女的父母，真的抱歉。”李在明就非法赌博问题表示：“如果成为刑事处罚的理由，当然就没有选择的余地，必须承担责任。”此前，李在明曾就“辱骂嫂子”的争议和外甥杀人事件辩论等有关自己和亲戚的争议多次道歉。 尹锡悦当天也就夫人金建熙的虚假履历疑惑表示：“对于没有达到国民期待的标准和水平的缺点，无论是我还是我妻子，都感到很抱歉。”但他表示：“如果内容进一步明了，就应该正式道歉，在不太清楚的情况下道歉，也会稍有问题。”分析认为，此话的意思是，将在进一步明确了解事件后，再进行正式道歉。 围绕候选人本人和亲属的污泥混战，正义党抨击称：“有关代表巨大两党的两名候选人的疑惑和争议，展示了韩国社会既得利益者的伦理和道德的实体”，“剩下的疑点也将一一大白于天下，这是结束‘豆面大选’的唯一方法。”

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