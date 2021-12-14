查看或购买非法摄影物的人今后或将被公开个人资料. December. 14, 2021 08:11. by 朴钟民记者 blick@donga.com. 警方正在讨论对收看或购买通过数码性犯罪制作的非法摄影物的需求者也公开个人信息的方案。 13日，据警方透露，警察厅国家调查本部正在讨论相关方案，即，不仅是性剥削物制作者和供应者，只要符合公开个人资料的条件，就通过身份公开审议委员会的审议，公开个人资料。《有关性暴力犯罪处罚的特例法》（性暴力处罚法）规定了对持有、购买、储存或观看非法摄影物的人的处罚规定。警方相关人士解释说：“我们认为，为了防止数码性犯罪受害扩散，不仅要切断性剥削物的供给，还有必要抑制需求。” 警方在国务调整室的主持下，与行政安全部、金融委员会、广播通信委员会等部门召开对策会议，正在进行协商。各部门也开始着手讨论警方提出的案件。 此前，警方一直以性剥削物的制作者和供应者为主，讨论是否公开个人信息。拘捕了从去年开始有组织地制作并散布所谓“博士房”、“N号房”等性剥削物的主犯和共犯，到目前为止公开了8名相关人员的个人资料。 警察厅计划到明年为止在“非法摄影物追踪系统”中引入受害者脸部识别技术。如果引进该技术，就可以以受害者同意后提交的形象为基础，追加确认连受害者都不知道的非法拍摄物。 如果受害者通过“网络犯罪举报系统”举报受害视频，追踪系统将立即对视频进行分析，通报给广播通信审议委员会和受害者支援团体，并建立支援删除、屏蔽视频的“一站式”举报体系。

한국어