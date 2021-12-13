KAIST将在纽约建立“企业型校园”. December. 13, 2021 07:43. by 池明勳 mhjee@donga.com. “KAISTian比哈佛大学和麻省理工大学（MIT）出身的人差的不是实力，而是梦想的大小。” 韩国科学技术院（KAIST）校长李光炯9日在美国纽约联合国广场大厦以线上方式举行的“纽约校园设立谅解备忘录记者会”上做出了上述表示。签订谅解备忘录后，KAIST将设立第一个海外校园。李校长表示：“KAIST教授和学生现在不应该满足于国内最早这样的修饰语，应该从全球视野出发进行研究和教育，帮助企业革新。” 与纽约校园设立相关的捐赠者是全球领导力基金会（GLF）会长裴熙南。他是1981年前往美国通过房地产投资获得成功的企业家。他计划在纽约长岛等地购买3.3万平方米（约1万坪）规模的地皮和建筑物提供给KAIST。但目前裴会长还没有决定捐赠多少资金。裴会长表示：“希望KAIST以优秀的人工智能（AI）和工学竞争力为基础，为培养世界性的韩人领导做出贡献。” KAIST认为，经过大学许可、土地购买等过程，最快在2年内就能在纽约开设校园。KAIST正在构思以此为跳板攻占韩国和美国两个地区的全球市场的“全球双子战略（Global Twin Strategy）” 第一个海外校园设在纽约的原因就在于KAIST的竞争力。李校长解释道：“纽约是全世界文化和金融的中心，也是生物产业的据点”，“文化技术、建筑科技、文化科技以及人工智能和金融相结合的文化领域中，KAIST具有优势。” 在工学领域，KAIST也比竞争大学占有优势。KAIST在工学领域的世界大学竞争力（2021年QS排名）排名第16位，领先于纽约的康奈尔大学（第36位）、哥伦比亚大学（第47位）和纽约大学（NYU•第94位）等。 纽约校园将向KAIST学生和教授提供全球教育、国际共同研究的机会，对韩国创业者进军纽约起到桥头堡的作用。李校长强调说：“纽约校园不仅是研究和教育，还将发展成为创造未来价值的企业型校园。最终目标是韩国企业在KAIST的帮助下培养竞争力，进军纳斯达克。 KAIST计划在纽约建立校园后，在硅谷也建立新的校园。

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