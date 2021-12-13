孙兴慜出现在托特纳姆热刺队伤病名单上，病名是新冠病毒. December. 13, 2021 07:45. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜（29岁•托特纳姆热刺队•照片）缺席比赛的越来越长。被列入伤病名单的消息传开后，他被确诊感染新型冠状病毒肺炎（COVID-19）的可能性正进一步提高。 11日，据报道英格兰足球超级联赛（EPL）伤病消息的英国“超级联赛伤病名单”网站称，托特纳姆热刺队一线队球员中有9人被列入伤病名单。在吉奥瓦尼•洛塞尔索遭遇膝盖、克里斯蒂安•罗梅罗遭遇大腿内侧、塞尔吉奥•雷吉隆遭遇其他伤病的情况下，孙兴慜、埃默森•劳亚尔、布里安•希尔、奥利弗•斯基普、丹恩•斯卡利特卢卡斯•莫拉等6人因“疾病”而榜上有名。疾病原因是“新冠病毒确诊”。 在托特纳姆热刺队，包括8名一线队队员在内的13人被确诊感染新冠病毒。但是没有公开哪名球员被确诊。在这种情况下，托特纳姆热刺官方社交网站（SNS）11日公开了莫拉、斯基普、维戈•洛里斯登场的圣诞节视频。但球队只是明确表示该影片是在11月制作的。孙兴慜自从托特纳姆热刺对内发生新冠疫情后，不仅没有在自己的SNS上露面，在托特纳姆热刺的SNS上也没有露面。 另外，随着托特纳姆热刺队和雷恩队（法国）之间的欧洲足球联盟（UEFA）欧协联（UECL）小组赛G组第6场比赛未能举行，托特纳姆热刺队被直接判负的可能性进一步增大。《路透社》11日报道说，UEFA决定不重新调整热刺和雷恩的对决日程。根据规定，比赛应该在12月31日之前举行，但据悉，年内举行的可能性几乎不存在。因此，热刺队很有可能以被判以0比3告负。

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