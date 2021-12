英国生态作家:“透过大楼外的一只鸟,也能与大自然交流”. December. 13, 2021 07:44. by 全彩恩记者 chan2@donga.com. “生态作家能做的事情,就是认真地记录大自然的美丽和惊奇,引起人们的关注。” 英国生态作家海伦·麦克唐纳(51岁)在接受《东亚日报》的书面采访时说:“不幸的是,我们生活在环境问题上非常可怕的时代。”凭借2014年发行的《H is for hawk(海伦的苍鹰)》,她同时获得了被誉为非小说类奥斯卡奖的塞缪尔·约翰逊奖和英国文学奖科斯塔奖。最近,她又出版了随笔《晚上的飞行》(板尾洞)。《海伦的苍鹰》是一部讲述作家驯服野生苍鹰“美布尔”,治愈失去父亲的痛苦的过程的随笔,在国内售出了2万多本。她在新书中也用细腻的笔触记录了偶然与大自然产生感情的瞬间。 “人们不会去爱他们不知道的东西,也不会去争取他们不知道的东西。” 她说:“不久前,离家30分钟路程的街上的小松林因连接城市的道路扩张工程而遭到破坏。”她说这是最近自己经历过的最心痛的事情。 她说,她对帮助人们在城市里也能感受到大自然的惊奇和洞察很有兴趣。因为城里人很少有机会与大自然交流。她强调:“人们倾向于认为远离城市的野外风景才能给人启迪,但事实并非如此。”例如,在公司工作时,即使看到窗外飞来飞去的一只鸟,也能与大自然进行交流。她解释说,用鸟的眼光看世界或想象人类都变成鸟的世界,就可以减轻世俗的生活负担。 “专注地观察非人类的生命,会发挥出一种魔法般的力量。” 如果偶尔想离开城市观察野生动物,应该做什么准备呢?她忠告说,只要有小野生动物图鉴和二手双筒望远镜就足够了。“刚开始操作双筒望远镜可能有点难度。但如果你拿着它,耐心地等待,那些害羞、难以接近的生物就会让你有一个特殊的接触。”

