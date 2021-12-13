拜登政府首次对朝鲜实施制裁，国防相李永吉被列入制裁名单. December. 13, 2021 07:45. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、纽约=常驻记者 柳在东 weappon@donga.com、jarett@donga.com. 美国声称朝鲜国防相李永吉和中央检察机关恣行反人权行为，宣布对朝鲜实施新的制裁。拜登此前政府曾延长过前任特朗普政府实施的制裁措施，但实施新制裁还是第一次。有分析认为，拜登政府有可能把对朝政策的重心从“无条件对话”转移到施压上。 美国财政部海外资产控制办公室当地时间10日表示，在“国际人权日”之际，把朝鲜、中国、孟加拉国、缅甸等对侵犯人权负有责任的15名个人和10个团体列入了经济制裁名单。被列入制裁对象的李永吉曾任朝鲜军队总参谋长，是劳动党政治局委员，同时还担任过负责运营强制收容所的社会安全相，目前担任国防相。 财政部表示,“外国人也一直是朝鲜不公正的司法系统的受害者”，并列举了2016年在朝鲜旅行时因涉嫌颠覆体制而被捕的美国大学生奥托·瓦姆比尔为例。瓦姆比尔第二年处于昏迷状态被遣送回美国，6天后便去世。2019年2月，在河内举行的朝美首脑会谈结束后，时任总统特朗普曾辩护说，“金正恩国务委员长在事后才知道了（瓦姆比尔事件）”，一度引发争议。2年10个月后，美国政府再次以这一事件为由对朝鲜进行制裁。 另外，美国还将“朝鲜4·26儿童电影制片厂”和中国及俄罗斯公司列为制裁名单，理由是涉嫌中介朝鲜向海外输出劳动者从事非法就业。朝鲜一直要求美国解除向海外输出劳务的禁令，是2016年、2017年联合国安理会通过的对朝制裁决议的内容之一。

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