为实现碳中和，韩国政府和民间企业将在2025年前投资94万亿韩元. December. 11, 2021 07:13. by 具特敎 kootg@donga.com. 韩国政府和民间企业表示：“为了在能源领域实现碳中和，到2025年为止将投资94万亿韩元以上。”对于因碳中和而可能面临雇用危机的地区，将指定为“正义转变特别区”并加强支援。有批评意见认为，由于政府对企业提出过高的目标，产业界无法拿出费用负担推算值或具体的应对方案。 政府10日在青瓦台举行了“邀请碳中和企业战略报告会”，发表了《产业·能源碳中和大转变蓝图和战略》。这是为迎接碳中和蓝图宣布一周年而举行的活动。截止到2025年，政府和民间企业将在能源领域投资94万亿韩元以上。其中，政府将投入约61万亿韩元，把城市、空间、生活基础设施转换为绿色环保型，并将其用于推广低碳能源的“绿色新政”计划。 政府还将制定金融、税制支援对策。在碳减排技术中，“新增长源泉技术研发”的税额减免对象将从13项扩大到59项。大型和中坚企业最多可以获得30%的税额减免，中小企业可以获得40%的税额减免。另外，还将有35万亿韩元规模的金融支援，给碳中和企业提供利率优惠。明年碳中和研发预算将扩大到今年的2倍，达到4082亿韩元。 政府将对因碳中和转变而面临困难的产业和地区加强支援。现有的加油站可以转换成可以充电、充电的“环保能源超级站”；将预计会发生工作岗位减少等急剧变化的地区定为“正义转变特别地区”。计划在明年3月实施相关法律后具体制定方案。 韩国经营者总协会保健环境组组长姜秉烈（音）表示：“由于费用估算不明确，无法制定长期援助方案，企业也对投资持消极态度。应该大幅加强长期研发及税制援助等奖励措施。”

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