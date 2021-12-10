依靠陈旧臃肿的政府组织，很难在第四次工业革命时代生存. December. 10, 2021 07:48. . 在3个月后即将举行总统选举之际，《东亚日报》和韩国行政学会共同面向436名会员实施了问卷调查，结果显示，“应对四次产业革命”（25.39%）被选为下届政府组织改革的最核心焦点。很多人认为，依靠陈旧臃肿的政府组织，很难主动应对第四次产业革命时代和全球供应链危机、新冠疫情两极化等问题，因此提议，有必要全面升级政府操作系统。 实际上，市场的变化可谓是“光速”。“元宇宙”和人工智能等数字产业迅速崛起，虚拟货币和非同质化代币（NFT）的影响力也日益扩大。平台企业盲目扩张事业引发的矛盾和调整早已成为重要的社会和经济焦点。 但是，现政府组织对于这种经济和产业的模式变化，还没有具备充分的应对能力。针对“下届政府应新设的部门”的主观问卷的回答，最多的63人认为，通过无数融合、复合，全面协调界限不明的人工智能、数据等数字问题，提议全面掌管相关问题的“数字创新专门负责部门”，也是出于这种问题意识。 为了让文在寅政府的摆脱核电站政策和零碳政策符合现实并正常化，有必要研究新设总管能源、环境问题的专门部门。美国拜登政府上个月在白宫内新设能源部门，也是出于同样的原因。就像最近发生的尿素溶液事件一样，全球供应链混乱在相当长的一段时间内会成为韩国经济的严重问题，因此，政府应具备综合或整体协调产业政策、外交、安保、信息等领域的功能。 虽然李在明、尹锡悦等总统候选人也发表了组织改革构想，但从他们身上，找不到这种根本性的问题意识。只是停留在以“这个国家是企划财政部的国家吗”，主张剥离预算功能，或者为赢得2030一代的欢心而讨论新设青年部、改组女性家庭部等的水平。两名候选人都没有表明，关于如何主导和应对第四次产业革命时代等改革政府组织的思考。执政党和野党候选人应该超越单纯分割和合并组织以及针对特定世代新设部门的层面，就如何改革一夜之间发生变化的技术潮流和应对社会变化的政府组织构想，进行激烈的争论。只追求与前政府有所区别的“剥离”和“合并”，还不如不做。

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