青瓦台：“不考虑外交抵制北京奥运会”. December. 09, 2021 09:13. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、申振宇记者 lightee@donga.com、niceshin@donga.com. 在美国拜登政府宣布将对明年2月举行的北京冬季奥运会进行外交抵制的情况下，青瓦台表示：“目前没有考虑外交抵制。”分析认为，在推进韩中首脑会谈的情况下，如果韩国参与抵制，韩中关系将会受到很大的影响。但也有观察人士认为，继美国的盟国澳大利亚和新西兰宣布共同参与抵制后，英国和日本政府也正在讨论抵制的力度，因此韩国政府可能会承受更大的压力。 青瓦台一名高层人士8日表示：“美国在宣布抵制之前通知了韩方，美国的立场是，其他国家是否进行外交抵制，由各国自行判断。”该人士还表示：“但这并不是说，我们已决定参加。”据分析，其意图是，由于这一事宜高度敏感，而且距离冬奥会还有2个多月，因此不会提前决定是否会有包括文在寅总统在内的政府使节团参加。但是，政府一名核心人士表示：“我认为，应该派出最少次官（副部长）级以上的政府使节团参加奥运会。” 也有观察人士认为，在9日和10日由美国总统拜登主持召开的首次民主峰会上，拜登可能会向文在寅等出席者解释美国抵制北京奥运会的理由，自然地强调抵制的必要性。白宫当地时间7日表示，“此次会议将成为对抗威权主义、腐败和践踏人权的会议”，明确表示由世界110个国家领导人视频参加的此次会议实际上针对的是中国。

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