“补充预算”与“投入100万亿韩元”，朝野两党在处理预算四天之后展开撒钱竞争. December. 09, 2021 07:30. . 共同民主党前天表示，为了扩大该党总统候选人李在明强调的补偿小工商业者的损失，考虑在大选前编制补充预算。在通过有史以来最大规模的明年预算后仅过了4天，两党也不觉得丢脸，再次提出了补充预算。在国民力量党方面，有人主张将总统候选人尹锡悦的“就任100天内向个体户和小商工人援助50万亿韩元”的承诺加倍到100万亿韩元。朝野两党用国民血税展开的“倾囊撒钱”竞争越来越激烈。 李在明前一天表示：“政府（支援小工商业者）的支出实在太少。政府没有尽到自己的责任。”共同民主党政策委员会议长朴完柱随后表示说：“这是在发出政治信息，要求开始讨论补充预算。”同一天，国民力量党选举对策委员长金钟仁表示：“尹锡悦在竞选承诺中表示要投入50万亿韩元，但这还不够。如果他执政，应该考虑投入100万亿韩元。”他还说，应该将部门预算减少5%至10%，如果不足就发行国债。 100万亿韩元是明年预算的16.5%。包括刚出生的婴儿，全体国民每人要缴纳194万韩元的税金才能攒齐。但在政界人士眼里，这似乎是一笔小钱。由于文在寅政府把财政当作“私房钱”使用，任期第一年国债占国内生产总值的比率为36%，到明年将上升到50%，如果再加上100万亿韩元的债务，其比率将飙升到54.7%。 决定国家信用等级的国际信用评价公司正密切关注着韩国国家债务的急剧增加。李在明10月底提出向全体国民发放灾难补助之后，韩国的国债利息达到了3年以来的最高值，这就是一个旁证。如果国债利率上涨，上调基准利率的压力就会增大，最终个人和企业要承担的债务负担只能增加。 朝野两党正把国家政策当作“加倍”的玩扑克方式，扩大大选善心公约的范围。在这两种情况中，将产生总统的两党展开撒钱竞争，下届政府任期内财政恶化引发经济危机的可能性越来越大。如果想给予个体户更多的支援，朝野应该明确在现有预算中减少哪些项目来筹集资金。在没有这种努力的情况下，主张“国家债务并不一定是坏事”“起码应发行国债”，就只不过是欺骗要一辈子背负这笔债务并用税金偿还的青年们的诡辩而已。

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