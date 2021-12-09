托特纳姆热刺队内出现大量新冠病毒确诊病例，与EPL事务局讨论比赛延期问题. December. 09, 2021 07:31. by 金東昱 creating@donga.com. 据悉，在孙兴慜（29岁•托特纳姆热刺队•照片）感染新型冠状病毒肺炎（COVID-19）的传闻喧嚣尘上的情况下，托特纳姆热刺俱乐部正在与英超联赛（EPL）事务局方面讨论比赛延期问题。 英国《天空体育》等媒体8日报道说，欧洲足球联盟（UEFA）将按计划于10日在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行2021~2022赛季欧协联小组赛比赛。 据英国BBC、卫报等报道，EPL事务局实施的基因扩增（PCR）检查结果显示，热刺俱乐部一线队的6、7名球员新冠病毒检测呈阳性反应。《足球内幕新闻》报道说，孙兴慜也被确诊为阳性。除孙兴慜外，卢卡斯•莫拉、伊默松•劳亚尔、布里安•希尔、本•戴维斯、克里斯蒂安•罗梅罗等人也被确诊感染新冠病毒。 孙兴慜在10月热刺队出现2名确诊患者时，也和希尔一起被指定为确诊患者。但是追加检查结果为阴性，因此以突发事件结束。托特纳姆热刺队7日（当地时间）通过官方推特上传了去年在与伯恩利队的比赛中孙兴慜打进73米一骑绝尘进球的视频，并写道“当天孙兴民成功进球”。 据悉，热刺队没有正式公布孙兴慜等球员是否确诊感染新冠病毒，正在等待PCR检测结果。根据防疫方针，被确诊为阳性的患者要进行为期10天的隔离。热刺队将于10日与雷恩队进行欧协联比赛，12日与布莱顿队、17日与莱斯特城队进行英超比赛。确诊患者3场比赛均无法上场。 EPL规定，如果有包括守门员在内的14名以上球员，UEFA规定有13名以上球员，比赛就会正常进行。据悉，热刺队已开始与EPL事务局讨论布莱顿战的进行与否。

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