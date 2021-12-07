胜利的真正主因. December. 07, 2021 07:54. . 改变欧洲近代史和势力版图的战争是普奥战争（1866年）和普法战争（(1870~1871年)。普鲁士成为强国，德国即将实现统一，法国、奥地利和俄罗斯试图进行阻挠。普鲁士继俄罗斯和奥地利联军之后，又击败了法国。欧洲的强者发生了变化，普鲁士则顺利完成了德国的统一，从而成为了更加强大的国家。 与此同时，德国洗刷了被拿破仑占领的国家耻辱，进行了漂亮的报复。讽刺的是，当时的法国国王是拿破仑的侄子路易•拿破仑。德国后来变得异常强大，并挑起了第一、二次世界大战。虽然在第二次世界大战中战败，但从目前的经济实力来看，德国已经成为了欧洲的最强者。 为德国的胜利做出决定性贡献的是新型德莱赛步枪。在此之前，步枪必须将子弹从枪口插入。人们管那叫做前置式步枪。前置式步枪不但发射速度慢，而且要站立上膛射击。而且该步枪有一个致命性的缺点，就是做得好才能“坐姿射击”。随着使用钢丝的步枪的发明，步枪的威力和命中率得到了飞跃式的提高，士兵们站着前进射击的轮式射击方式成为了“死亡队形”。拉枪栓插入子弹后膛式步枪的发射速度突飞猛进，使俯卧射击成为可能。虽然还没有完全摆脱站着战斗的方式，但是战斗方式确实发生了飞跃的变化。 也有人说后膛式步枪的作用被夸大了。在强国之间的战争中，一点点的武器性能差异、比较优势不会起到决定性作用。胜利的真正主因是人。确切的说是他们的战术、力量、勇气和意志。这一信念面临真正危机的时刻终于到来了。虽然目前还没有，但无人机、人工智能（AI）、机器人、宇宙战争确实让人担心人类时代是否已经结束。难道只有战争是这样吗？人类在生活的所有领域都面临着真正的考验。历史学家

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