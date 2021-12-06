文在寅任期内预算增加50%债务增加61%，在野党是共犯. December. 06, 2021 07:38. . 韩国国会上周通过了比今年增加8.9%的607.7万亿韩元的明年预算。这是比政府提出的预算案增加3.3万亿韩元的“超膨胀预算”。预算额超过600万亿韩元也尚属首次。文在寅政府执政第一年的预算为4005000亿韩元，5年来确确实实地增加了50%。即使明年不编制补充预算，韩国的国家债务也将从5年前的660.2万亿韩元增加到1064.4万亿韩元，增加61.2%（404.2万亿韩元）。 在此次预算处理过程中，《宪法》“国会预算案审议、确定权”的宗旨被严重破坏。《宪法》第54条规定，国会监督政府的支出，以免浪费国民税金。在符合文在寅“扩张财政”要求的明年政府预算案中，出现了大量生产短期打工的“官制就业项目”、效率低下的部分“绿色新政项目”等需要缩减的浪费因素。但国会反而增加了支出规模。继去年之后，国会连续两年增加预算，减少政府预算案哪怕一分钱才给通过的国会惯例已被完全打破。 预算增加的过程和内容更是问题。共同民主党根据总统候选人李在明的要求，坚持要增加预算，把地区货币的发行规模从6万亿韩元增加到30万亿韩元。但朝野协商破裂后，共同民主党单独强行在国会正式会议上通过。曾强烈批评执政党增加预算是“大选前买票行为”的国民力量党，在地区社会基础设施预算增加4000亿韩元后，降低了调门表示反对，并投了弃权票。似乎是把回到自己选区的预算当作战利品，差不多齐地就退后了。而与此同时，削减了研发、国防预算。发达国家争先恐后地增加对半导体、电池、生物产业的国家支持，东北亚日益紧张的军事紧张局势，在大选即将到来之际议员们要求撒放现金和选区利己主义面前被完全无视。 政府和执政党辩称，大幅增加预算是应对新冠疫情的无奈之举，但现政府的预算民粹主义在此之前早已成为重症。政府每年将预算规模增加7.2%至9.5%时，执政党要求增加用于选举的预算，在野党也每次都未能及时踩下刹车。在5年里积累的国家债务比李明博、朴槿惠两政府加起来还要多，这种情况下，难免会受到不仅是执政党，在野党也起到了共犯作用的批评。

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