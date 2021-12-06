大田成为K影像文化的中心. December. 06, 2021 07:38. by 李基鎭 doyoce@donga.com. 大田作为K影像文化的世界中心备受关注。最近掀起热潮的奈飞系列《鱿鱼游戏》和《地狱》在大田拍摄的事实传开后，大田成为了影像文化的圣地。 据大田市方面5日透露，《鱿鱼游戏》和《地狱》的大部分场面是在位于儒城区道龙洞大田信息文化产业振兴院的影像特殊效果城拍摄的。城内有可以进行特殊影像拍摄的大型摄影棚和CUBE工作室、动作影像工作室等。特别是两家大型摄影棚的影像相关基础设施是国内最高水平。 两个系列都是从去年8月开始到今年1月为止，在这里拍摄了约5个月的时间。两处都已为制作电影及电视剧预订了明年年初为止的包场。据悉，现在这里正在拍摄“让世界震惊”的电视剧。但是摄影棚被彻底封锁，连拍摄什么电视剧都很难闻到“气味”。 《鱿鱼游戏》的拔河和弹珠等游戏场面大部分都是在工作室旁边的CUBE工作室拍摄的。CUBE工作室是韩国文化信息振兴院运营的设施。能够拍摄高难度动作场面的动作影像工作室也是这里的骄傲。 此前，这里还拍摄了电影《82年出生的金志英》和《半岛》等。特别是在可以在水中拍摄的水中工作室（面积231.2平方米，水槽高5.6米）内还拍摄了电视剧《智异山》《王国2》《再次18》等。 大田市相关人士表示：“具有独创性和创意的K文化信息的优秀性，得到了奈飞和迪斯尼+等全球平台的认可，并正在进行大规模投资，因此大田将继续努力吸引世界级作品的拍摄。” 此外，大田市确保了明年的国家经费为3.8644万亿韩元。这比今年的3.5808万亿韩元多出2836亿韩元，这是大田市历史上的最大规模。其中还包括融合复合特殊影像内容集群工业园区的建设事业费30亿韩元等。大田市市长许泰政表示：“为了让大田成为电影和电视剧等K文化的圣地，到2025年为止，将把影像特殊效果城建成世界最高水平的特殊影像园区。”

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