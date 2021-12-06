“30大集团，到2030年为止对环境投资153万亿韩元”. December. 06, 2021 07:38. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 据调查，国内30大集团表示，到2030年为止，将在环境相关领域投资153万亿韩元。主要企业在事业重组和投资过程中，在强调ESG（环境、社会、支配结构）经营的情况下，对环境的关心最高。 全国经济家联合会（全经联）表示，6日发行了以国内30大集团所属企业和全经联运营的“K-ESG联盟”会员公司的可持续报告书及实际情况调查为基础制作的《ESG白皮书》 根据白皮书，今年30大集团表示，到2030年为止，将在环境领域投资153.2万亿韩元。在大规模投资方面，全球收购合并（M&A）规模较大。SK以约1400亿韩元的价格收购了日本环保材料企业TBM 10%的股份，韩华解决方案以约1万亿韩元的价格收购了法国可再生能源专门开发企业“RES法国”的全部股份。晓星重工业和德国林德的合作法人（JV）林德氢能开始建设世界最大规模的液化氢工厂。仅今年上半年（1~6月）就有58家企业发行了绿色债券、社会性债券等ESG债券。 宣布“零碳（Net Zero，碳中和）”的企业也在增加。LG电子（2030年）、SK（株）（2040年）、现代•起亚汽车（2045年）、韩华解决方案（2050年）等承诺在相应的时间内实现去除与温室气体排放量相当的大气中的温室气体的碳中和。 与社会相关的活动也有所增加。CJ大韩通运引进了银色快递（老年人工作岗位）、蓝色快递（听觉残疾人工作岗位）、橙色快递（中断经历的女性工作岗位）等，提高了多样性。就像三星信用卡以“人权经营文化”为基础进行的人权实地调查一样，考虑人权经营的企业也在增加。

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