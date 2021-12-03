虽然不能阻止奥密克戎的流入，但必须阻止它的扩散. December. 03, 2021 07:45. . 韩国疾病管理厅昨天公布，包括上月从尼日利亚入境的40多岁夫妇在内，共有5人被确诊为新冠病毒变异毒株奥密克戎的患者。11月24日，南非的医疗人员首次向世界卫生组织报告了奥密克戎变异毒株，7天后确认了该病毒流入韩国的事实。在确诊患者中，有一人是在与入境者接触的过程中感染的二次感染病例，据掌握，他们在此期间接触的人超过100人，因此可能已经开始出现社区感染。 像奥密克戎变异毒株这样传播力强的病毒，虽然有致命率降低的倾向，但其危险程度目前还不为人所知。有人担忧，40多岁夫妇接种了莫德纳疫苗后仍然感染奥密克戎毒株，因此疫苗效果可能已下降。就目前而言，做好最坏的打算才是安全之策。政府决定，从今天开始，不论是否接种疫苗，对入境的国内外人士都实行10天的隔离制度。禁止外国人入境的8个非洲国家中，还增加了尼日利亚。目前，奥密克戎变异株已经扩散到全世界6个大陆。根据海外扩散趋势，要随时扩大禁止入境对象国，阻止进一步流入韩国，如果出现确诊病例，应该迅速进行流行病学调查和隔离措施，阻止病毒在韩国国内传播。 截至2日零时，新增患者5266人，危重患者733人，创下了新冠疫情暴发以来的最高纪录。大韩重症患者学会提议限制恢复可能性非常低的患者进入重症患者室，可见医疗应对体系已经达到极限。即使不考虑奥密克戎的变数，预计到明年1月底一天的确诊人数将达到1万人。很有可能接连发生没去医院就死亡的事例。即使为时嫌晚，也应该暂时中断分阶段恢复日常生活（与新冠共存），回到保持社交距离的体制，改变扩散趋势。 60岁以上的高龄人群中危重症和死亡人数正在剧增。其中57%是因疫苗的免疫效果下降而出现“突破感染”的事例。从本月开始，60岁以上的人就可以像接种流感疫苗一样，在没有预约的情况下到附近的医院进行第三次接种（加强针）。18岁-49岁人群中完成两剂接种5个月后的人昨天也开始了第三剂接种。目前，只有第三剂接种才是减少损失的最佳方法。

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