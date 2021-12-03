韩国11月消费者物价创近10年来最大涨幅，国民收入却减少. December. 03, 2021 07:46. by 宋忠炫, 朴熙昌 balgun@donga.com,ramblas@donga.com. 韩国上个月的消费者物价同比上涨3.7%，创下9年零11个月以来的最大涨幅。物价攀升很快，但第三季度（7~9月）的经济增长率比前一季度下降0.3%。再加上随着“奥米克戎变异毒株”的扩散，一旦供给瓶颈现象加剧，可能会刺激经济放缓和物价上涨，因此人们担心会出现“慢通胀”（经济放缓的情况下物价上涨）。 统计厅2日在《11月消费者物价动向》中表示，上月消费者物价指数为109.41，同比上涨3.7%。这是自2011年12月（4.2%）以来的最大涨幅，也是今年以来的最高值。消费者物价在10月份也上涨了3.2%。这是自2012年1、2月以来，时隔9年再次出现连续两个月上涨3%以上的现象。石油类、个人服务、农畜水产品等价格一致上涨，拉动了物价上涨。 在物价上涨的情况下，经济增长率和国民收入正在萎缩。当天，据韩国银行透露，第三季度实际国内生产总值（GDP•暂定值）仅比前一季度增加了0.3%。增长率从第一季度的1.7%，第二季度的0.8%进一步下降。反映国民实际收入情况的实际国民总收入（GNI）第三季度比前一季度减少了0.7%，时隔5个季度再次出现倒退。 预计物价的上升趋势将会持续一段时间。美国的物价在10月上涨了6.2%，达到了约31年来的最高值，11月欧元区物价上涨了约4.9%，是近24年来的最大涨幅。

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