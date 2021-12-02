只要能获得选票，李在明随时都可以推翻竞选公约. December. 02, 2021 07:44. . 共同民主党总统候选人李在明最近改变了对主要竞选承诺和政策的说法。11月29日，他流露出有可能放弃其代表性竞选公约——征收国土拥有税用作基本收入的财源。在此之前，他还突然放弃了此前不顾政府反对大力推进的“向全国国民发放灾难补助”的主张。 共同民主党自卖自夸地说：“这体现了李在明的灵活性”“实用性面貌”，但实际上，他是为获得选票而作出了迎合大众的竞选承诺，但随着反对舆论的高涨，觉得反而会成为得票的负担，于是推翻了自己的判断。就在半个月前，李在明说：“没有进入土地拥有前10%、怕吃亏而反对基本收入土地税（国土拥有税），是受了恶性媒体和腐败政治势力糊弄的“愚蠢行为”；而在灾难补助方面，直到李在明撤回其主张的前一天，执政党院内代表还以“将进行国政调查”的方式向企划财政部施压。 政治家改变对反响不佳的政策的想法，是常有的事情。问题是，虽然说法变了，但并不清楚，他究竟是真的放弃了公约，还是考虑到形势不利而暂时抽身。在进行共同民主党内总统候选人竞选的7月初，李在明考虑到党内的反对舆论，曾表示，“不能说基本所得是最重要的第一承诺”，但在获胜后，他又开始强行推进。 改变想法的理由不明确，这一点也让人怀疑其意图。李在明撤回发放灾难补助的主张时表示：“很遗憾。在野党反对，政府也面露难色。”关于国土拥有税，他表示：“实际上，如果国民反对，就不能够增税。”李在明曾抨击国民力量党总统候选人尹锡悦“向个体户、小工商人援助50万亿韩元”的竞选公约为“可能被认为是在愚弄国民”，但后来又突然表示同意，声称“我也接受。” 总统候选人一度因政治上有利而推进民粹主义公约，后来推敲之后觉得不太可能实现、预计会有副作用而放弃，这是无可厚非的事情。但是，他应该在国民面前诚实地解释为什么发生了变化。以国民、政府、在野党为借口悄悄改变态度的做法，不是执政党总统候选人应该采取的态度。

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