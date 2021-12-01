通过虚拟货币投资赚到40亿韩元后辞职的三名年轻人. December. 01, 2021 07:42. by 金子贤记者 zion37@donga.com. 同为29岁的三个好朋友姜基泰、吉时英、韩正洙（均为音译）今年3月从各自效力的大型金融公司辞职。3年前进入公司时，三人还是偿还助学贷款和通过股票投资等赚取5000万韩元的普通社会新人。 但在贷款1亿韩元投资的虚拟货币“大发”后，三人一下子就成了拥有30亿至40亿韩元资产的“超级富豪”。父母和公司前辈说：“先在首尔江南买房子吧”“公司还是上着吧。”但三人均表示拒绝。 他们离开公司，成立了筛选初创企业进行投资和咨询的“阿尔发魔方伙伴”和为援助大学生和就业准备生的“青年咨询协会”。三人表示：“通过对虚拟货币的投资，我们可以很快实现了当初‘总有一天要大干一场’的目标。辞职后，人生的速度加快了。” 他们的梦想是通过投资、教育、捐赠等，打造“青年共同成长的生态系统”。青年咨询协会已经选定过主体生活的青年，每年提供两次500万韩元的奖学金。阿尔发魔方伙伴为了支援济州地区的初创企业生态界，向济州个人投资组合投资了1.1亿韩元。他的目标是成为向有想法和技术却没有资金的青年支援创业资金、帮助成长的“公司构建者”。 三人还在继续进行虚拟货币投资。吉某将目前30亿韩元资产中的90%存入了比特币和以太坊。姜某也把资金的60%投在了阿尔特等虚拟货币上，还投资了“非同质化通证”（NFT）和海外股票。 虽然最近虚拟货币的变动性变大了，但三人认为从长期来看虚拟货币投资还是很有希望的。韩某说：“虽然不知道在3个月内能否通过虚拟货币赚钱，但如果展望今年5年、10年，最好现在就开始。” “钱的问题解决后，最大的好处吗?就是可以不用看人的眼色，把最多的时间投入到自己想做的事情上。所以投资很重要。不局限于特定的项目，不做短线交易。

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