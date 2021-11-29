全世界亮起奥密克戎的红灯……加强防疫已没有时间犹豫. November. 29, 2021 07:21. . 据推测为比德尔塔毒株具有更强传播力的新变异毒株奥密克戎被发现后，正在分阶段恢复日常生活的世界各国开始重新锁上了门闩。经确认，11日在南部非洲博茨瓦纳出现首例感染病例后，奥密克戎短短16天内已扩散到英国、德国、意大利等欧洲全境和亚洲部分地区。美国也将该毒株入境视为既定事实。世界卫生组织将奥密克戎指定为继德尔塔之后的第五种担心变异。截至28日零时，韩国共有647例危重患者，56例病亡，创下了新冠疫情暴发以来的最高纪录。因此，韩国面临着雪上加霜的危机。 政府从28日零时开始禁止包括博茨瓦纳、南非、津巴布韦在内的8个非洲国家的所有外国人入境。韩国人无论完成接种疫苗与否，入境后都要过10天的隔离生活。据预测，奥密克戎的传播力最高达德尔塔的5倍，再加上访问非洲后返回欧洲、中东、亚洲的游客接连被确诊感染奥密克戎，可以说已经开始跨洲传播。要密切关注奥密克戎毒株的扩散情况，准备包括扩大入境限制对象在内的加强检疫对策。 今天由文在寅总统主持的特别防疫检查会议将决定加强防疫方案。截至27日下午5时，全国重症患者病床使用率达到75.04%，超过了中断“与新冠共存”的紧急计划启动标准之一“重症患者病床使用率75%”。等待病床的人数为1265人，每天都在增加。现在又增加了奥密克戎毒株的变数，就不能再拖延了。必须扩大实施限制未接种疫苗者使用设施的防疫通行证等加强防疫对策，切断“患者激增-危重患者增加-死亡人数增加”的恶性循环。 作为加强防疫政策之一，实施青少年防疫通行证的可能性越来越高。对此，学生和家长们担忧，称之为事实上的义务接种。12岁至18岁青少年的接种完成率为17.3%，远远低于成人（91.1%）。因此，该年龄段的确诊患者发生率已经超过了成年人。如果考虑到感染新冠病毒会导致失去教育机会，青少年预防接种的好处是压倒性的。不能再拖延了。

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