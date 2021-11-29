修道者的生活. November. 29, 2021 07:22. . “修道者遇见素不相识的人，彼此不相爱，聚在一起，死时无一人流泪。”—意大利谚语有云 高中毕业后就参加了名为“耶稣苦难会”的修道会。根据记忆耶稣苦难的修道会精神，修道会是绝食、禁育、节制生活的地方。一到周末，就像其他青年一样想出去玩，想睡懒觉，在沙发上尽情地看电视，但什么都得不到允许。去过山中修道院的人都说“和天堂没什么区别”，但小青年时代的我只觉得累。 几年后，我离开了修道院，20多年后，修道院拜托了我一件事。就是确认整理修道院生活规则的“会宪（constitutiones）”的翻译。通过比较和观察拉丁语版、意大利语版、英语版、朝鲜语版会宪，我领悟到，在自己还是个孩子的时候，独自走进如此难生存的修道会的决定是多么的鲁莽。 俗话说：“没有纪律的地方就没有修道者”，可见修道共同体有详细的规则和纪律。但由于素不相识的人聚在一起生活，语言似乎就像血脉相通的兄弟姐妹一样相爱，但不知从何时开始，同僚修士、修女成为最大的绊脚石和痛苦。后来又出现了比喻有人死了也不流泪的俗语。 志向相同的修道者的生活也是如此，那么我们今天的面貌如何？在这个前所未有的社会环境中，我们总是神经绷紧，不宽容，不慈悲，疲惫不堪。把彼此黑暗沉重的心五五分成变消失怎么样？即使是同样的重量，但如果是齐心协力的话，重量的感受就会不同。真心被绑在一起的两个人是不是比一个人更好呢？爱的生活累的话，难道恨的生活就容易吗？

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