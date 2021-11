防弹少年团两年多来首次举行线下演唱会,全世界粉丝涌向洛杉矶. November. 29, 2021 07:22. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 美国洛杉矶(LA)被染成了防弹少年团(BTS)的象征色紫色。 当地时间27日,BTS线下演唱会“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE—LA”在洛杉矶SoFi体育场拉开帷幕。BTS的此次线下演唱会是继2019年10月在韩国首尔举行的“2019 BTS世界巡演LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF THE FINAL”之后,时隔2年零1个月的首次线下演唱会。因感染新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情,好久没有看到BTS的全世界粉丝都涌向了洛杉矶。 从演出第一天上午开始,体育场附近就弥漫着庆典的气氛。身穿紫色T恤、戴着紫色口罩的BTS粉丝们互相问对方是从哪里来的,并说了声“紫爱你”。“紫爱你”是阿米(ARMY)们用来表示“我爱你”的词。阿米们还在体育场外部进行即兴舞蹈表演,助兴。有的阿米还身穿着刻有韩文的衣服。据推测,当天聚集在体育场附近的阿米达20万人。 演出开始后,阿米们通过社交网络服务(SNS)传递了体育场内部消息。体育场内部挤满了挥舞官方助威棒“阿米棒”的粉丝。BTS成员们一登场,来自各地的阿米们就呼喊着每一位成员的名字欢呼起来,并随着歌曲唱起了“群唱”。在SNS上出现了“即使是游泳也想去洛杉矶的心情”等留言。 此次演唱会将于27、28日和下月1、2日举行,加起来共4天。演出门票一上线立即售完,演出期间洛杉矶航班和住宿设施也全部售完,盛况空前。

