执政党：“‘独奏’处理民生法案是大罪吗?”VS 在野党：“让人联想到朝鲜的速度战”. November. 27, 2021 07:26. by 崔惠玲记者、尹多彬记者 herstory@donga.com,empty@donga.com. 共同民主党总统候选人李在明表示，“（执政党常任委员长）不是拿着棍子吗?”要求开展“立法速度战”。这一表态为共同民主党内必须加快立法“独奏”的主张增加了助力。对此，在野党强烈抨击说：“这让人联想到朝鲜政权的速度战。” 被任命为共同民主党新一任战略企划委员长的姜勋植议员26日在MBC广播节目中，就李在明要求“立法独奏”一事表示：“我反而想反问，如果是民生法案，难道我们搞‘独奏’还构成大罪吗?”他说：“在野党就像‘踢床上足球’一样躺着，声称‘我们不会讨论法案’‘不会坐看执政党取得成果’，不愿坐到（谈判）桌前，这反而是在野党犯错误的地方。” 共同民主党代表（党首）宋永吉也在当天党内会议上强调：“李在明检查了院内代表尹昊重和常任委员会的立法课题。要对小工商业者损失补偿及开发利润返还法、推迟征收虚拟货币税、追缴全斗焕罚款法等悬案进行检查，并努力推动。” 在李在明正式开始“速度战”的情况下，也有人担心，在执政党掌握的常任委员会上与在野党进行磋商并不容易。前一天（25日），国会企划财政委员会经济财政分科委员会想要审查李在明强调的实施公共机关劳动理事制义务化法案——《关于公共机关运营的法律修订案》，但由于在野党议员接连缺席，未能进行讨论。对于共同民主党推进的假想资产征税延期一年案，计划财政委员会26日在分科委员会上没能进行讨论，决定以后再进行审查。 国民力量党首席发言人许恩雅在当天的评论中批评说：“朝鲜政权每当面临危机时就会提出速度战。李在明主张的立法速度战，不仅会引发立法独裁政局，而且肯定会给国家带来巨大危害。”

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