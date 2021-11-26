“基准利率0%时代”落幕，必须防范即将到来的债务冲击. November. 26, 2021 07:34. . 随着韩国银行金融货币运营委员会昨天将基准利率上调至1%，自去年3月以后持续20个月的“0%基准利率时代”落下了帷幕。据预测，韩国银行明年可能会上调利率一两次，而一直保持“零利率”的美国也很有可能提前上调基准利率。也就是说，新冠疫情暴发以来央行的扩张性货币政策将180度拐弯转向紧缩。 韩国银行认为，由于低利率和流动性过剩，物价上涨，家庭和企业的负债也达到了危险水位。上个月消费者物价时隔9年零9个月首次上涨3%，大幅超过了物价稳定目标2%。不顾金融当局的总量限制，随着房地产贷款的增加，9月底家庭信用（家庭贷款+信用卡使用额）规模达到了1844.9万亿韩元，超过了去年的国内生产总值。韩国的家庭信用在国内生产总值中所占比率为104.2%，在37个主要国家中居首位。因新冠疫情而经营恶化的中小企业和个体户在五大银行的贷款规模也比一年前增加了10%。 为了抑制暴涨的物价，防止房地产、股票等资产价格的泡沫进一步扩大，上调基准利率是不可避免的。昨天，韩国银行总裁李柱烈暗示明年年初可能会进一步上调利率，因此，为了购买房子或股票而盲目贷款的做法变得非常危险。为了偿还年利接近6%的住宅担保贷款，不少家庭正在勒紧腰带。如果基准利率上涨0.25个百分点，韩国家庭每年要多承担2.9万亿韩元的利息。负债过多的中小企业和个体户的困难也会增加。 但令人担忧的是，目前的物价上涨不仅是流动性过剩，而且是全球供应链瓶颈现象、各国转而采取环保政策、美中经济矛盾等海外结构性因素造成的。即使上调基准利率，物价也有可能继续上涨，只会加重家庭和企业的利息负担。随着新冠确诊患者的剧增，如果连阶段性恢复日常生活（与新冠共存）也碰壁，景气可能会迅速冷却。 考虑到这一点，韩国银行应该仔细观察实体经济的动态，慎重决定上调基准利率的速度。政府也应针对弱势群体和上调利率给企业带来的冲击，克制不必要的支出，保留财政余力。

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