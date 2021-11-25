2019光州世界游泳锦标赛纪念大会将于下月开幕. November. 25, 2021 07:21. by 金培中 wanted@donga.com. 纪念2019年国际游泳联盟（FINA）光州世界游泳锦标赛的大会将在锦标赛闭幕2年半后举行。大韩游泳联盟23日表示，将于下月18日至24日在曾举行世界游泳锦标赛的光州南部大学游泳馆举行“光州游泳锦标赛大会”（以下为纪念大会）。下月18日和19日将举行为期两天的大师赛，20日到24日将举行为期5天的精英赛。 在距离2020年东京奥运会还有一年多时间的2019年7月12日至28日举行的世界游泳锦标赛上，来自194个国家的7500多名选手参加了比赛，展示了游泳、跳水、高台跳水、花样游泳、公开水域游泳、水球等游泳的各个项目。高台跳水、公开水域游泳等在国内从未举行过的陌生项目也受到了好评。大赛后创下159亿韩元的顺差（收入1367亿韩元，支出1208亿韩元），被誉为“低费用、高效率”大赛。 作为世界游泳锦标赛遗产的一环，原计划从去年开始举行纪念大会，但由于受到新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的影响而流产。随着阶段性的日常恢复（与新冠病毒共存）的开始，纪念大会的重新推进也在加紧进行，最终确定召开。 曾举行世界游泳锦标赛的光州南部大学游泳场是国内唯一的水深3米的游泳场。在这里进行实战本身就会成为选手们很好的经验。但是，韩国游泳代表队将派遣运动员参加于下月16日至21日在阿联酋（UAE）阿布扎比举行的短池世界游泳锦标赛参赛，同时还有实业队的转地训练，因此，为了成功举办“第一届”纪念大会，还留下了调整参赛选手的日程等课题。

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