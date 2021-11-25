观看《鱿鱼游戏》的北韩高中生被判处重刑. November. 25, 2021 07:21. by 李恩澤 nabi@donga.com. 自由亚洲电台（RFA）23日报道说，在北韩偷偷观看Netflix（奈飞）电视剧《鱿鱼游戏》的高中生遭到当局揭发，被判处无期徒刑等重刑。在北韩居民之间，韩国电视剧等外国视频在暗地里传播，北韩当局加强管制，营造恐怖氛围。 据RFA称，最近，北韩清津市的一所高中的7名学生在观看《鱿鱼游戏》时，因109常务联合指挥部的检查被揪出来。在中国将电视剧装进USB存储器带回北韩后卖给学生的居民被枪决，购买该视频资料收看的学生中有一人被判无期徒刑。其余6名学生被判5年劳动教化刑。当局接到举报后，突袭了学生们观看电视剧的现场。 一位北韩消息人士向RFA表示：“这是去年12月制定《反动思想文化抵制法》后首次被揭发的青少年事例。这已成为非常严重的问题。”该法律强烈禁止接触、持有和收听外国影像制品、出版物、歌曲等。该消息人士还补充说：“由于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情，边境已经被封锁，但有关当局将调查和处罚USB存储器是如何进入北韩的，居民们十分不安。”

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