“名弓手DNA”的局限. November. 23, 2021 07:23. . 李成桂作为使用强弓的名弓手（神箭手）而闻名。高丽末期有一位将军叫黄裳。元朝是蒙古人建立的国家，所以有很多神箭手。黄裳去元朝出仕，与元朝弓箭手比赛，发挥出超人本领。据说元朝皇帝当时问他怎么能射得那么好呢，还摸了摸黄裳的胳膊。 老年时黄裳曾与李成桂比赛过。在发射50支箭之后，双方都没有射偏的箭，展开了激烈的角逐。但在射超过50发以上后，由于黄裳的体力不足，出现了射偏的箭。这与其说是实力上的差异，不如说是年龄造成的体力上的差异，因此不能说是黄裳的失败。 据说蒙古军队是用马和弓称霸世界的，但是高丽弓箭手的实力却让蒙古军队大吃一惊。随着岁月的流逝，弓箭变成鸟铳后，朝鲜枪手们的实力非常出色。在满洲，努尔哈赤兴起，明朝对其展开讨伐战，向朝鲜请求兵力。虽然失败了，但在当时的战斗中，朝鲜枪手们的实力依然卓越。明军也知道这一点，积极邀请朝鲜枪手。17世纪后期，在沿海州发生了清朝和俄罗斯之间的国境纷争。清朝派兵向朝鲜军请求支援。朝鲜派遣了重大兵力的枪手。这就是罗禅征伐。这时朝鲜军和清军进行了射击训练或比赛，朝鲜军枪手的实力非常突出。 目前，韩国射箭是公认的世界最强项目，射击项目也在世界大赛中不断获得奖牌。当然，这是选手们呕心沥血努力的结果，但从历史上看，似乎存在着超越训练和努力的先天因素。 到了19世纪末，尽管朝鲜拥有惊人的射击技术，却没有防御国家的能力。直到那时，主要武器还是火枪。虽然软件方面很出色，但在硬件方面落后了几代。软件和硬件的不均衡就是如此可怕。历史学家

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