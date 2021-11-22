特朗普身穿跆拳道服接受名誉九段证书. November. 22, 2021 07:18. by 金民 kimmin@donga.com. 韩国国技院授予美国前总统唐纳德•特朗普荣誉九段证书。 韩国国技院院长李东燮（音）20日访问了特朗普前总统的别墅—美国佛罗里达棕榈滩海湖庄园，并向特朗普前总统赠送了荣誉九段证和跆拳道服。李院长表示：“据我所知，特朗普前总统平时对跆拳道有着特别的感情”，“希望今后多多关注跆拳道和国技院，并给予合作。”据悉，李院长的此次访问是在居住在当地的美国侨胞的安排下进行的。 特朗普在获得荣誉证书后表示，“非常荣幸。跆拳道是（发生新型冠状病毒肺炎的）最近为了保护自己而学习的优秀武学”，“如果我能再次当选，我将穿着跆拳道道服前往美国国会议事堂。”与此同时，特朗普还邀请国技院跆拳道示范团访问美国。 在传达仪式上公开的别墅内照片也成为话题。别墅墙上挂着特朗普2019年6月与朝鲜国务委员会委员长金正恩在板门店见面握手的照片。此外，还确认了2019年特朗普前总统会见英国女王伊丽莎白二世等在任期间拍摄的6张照片。 有人观测说，这些照片是特朗普即将发行的相册的一部分。同一天，《纽约时报》报道称，特朗普将于下月7日出版卸任后的第一本著作《我们一起的旅程（Our Journey Together）》。该相册将包括他在任期间的所有照片。该书售价为74.99美元（约9万韩元），包含亲笔签名的版本将以229.99美元（约27万韩元）的价格进行预售。

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