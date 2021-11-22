尹锡悦：“文在寅政府破坏就业、引发住房惨案”. November. 22, 2021 07:18. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 国民力量党总统候选人尹锡悦21日表示：“文在寅政府不是创造就业的政府，而是破坏就业的政府。”前一天，他还批评政府的房地产政策“引发了居住惨案”。整个周末，他都在批评文在寅政府的就业和房地产政策，集中发表政策信息。 尹锡悦当天在脸书上就现政府的就业政策表示：“只考虑眼前的统计结果，花费国民血汗税金增加了假就业。如果我成为总统，我会积极帮助创造工作岗位的企业。另外，还将破格支持青年创业。”尹锡悦还表示，“问题是工作岗位的质量明显恶化。可以称为好工作岗位的全日制就业人数在一年内反而减少了444万人”，并讽刺称：“这就是一贯美化工作岗位政策、自卖自夸的文在寅政府的真面目”。他同时指出：“真想问，到底都做了些什么，怎么做的，投入了天文数字般的税金，却出现了如此凄惨的结果?” 尹锡悦20日也在脸书上针对房地产政策主张：“虽然租房对策实行了整整一年，但别说是平民和中产阶层的居住稳定，倒是发生了居住惨案。这是文政府的傲慢和自以为是导致的房地产人灾。”他强调：“如果我当选总统，将使民间租赁住宅市场恢复正常。政府将发放停滞的贷款，以新婚夫妇和青年群体为主，进行破格的金融援助。” 尹锡悦方面的相关人士解释说：“在政策方面批判文在寅政府并提出应对方案，意在将检察总长出身的候选人形象转变为政界人士，提高政策的鲜明性。” 尹锡悦21日上午参加了首尔市瑞草区爱心教会礼拜，展开了拉拢基督教选票的活动。这是继手掌上“王”字等巫俗争议后，继10月10日参加汝矣岛纯福音教会礼拜后，又一次参加基督教活动。

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