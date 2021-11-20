“国宝一号首尔崇礼门”改名“国宝首尔崇礼门”. November. 20, 2021 07:40. by 全彩恩记者 chan2@donga.com. “国宝一号首尔崇礼门”的名称被改为“国宝首尔崇礼门”。 文化遗产厅表示，将从19日开始实施《文化遗产保护法》实施令及实施细则。其内容包括，在标记国家指定、登记文化遗产时，不再使用编号。今后将不再使用国宝、宝物、私人天然纪念物等所带的编号。由此，“宝物一号首尔兴仁之门”也被标记为“宝物首尔兴仁之门”。 根据1962年公布的《文化遗产保护法》，国家指定的文化遗产按照指定的顺序编号。相关编号本是相关文化遗产按照指定顺序产生，却被误认为是按照价值排序。为避免这一争议，文化遗产厅决定删除相关编号。

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