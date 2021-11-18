孙兴慜攻入个人国家队比赛第30粒入球，像11年前的首球一样发射爱心. November. 18, 2021 07:20. by 李元洪 bluesky@donga.com. 由主教练保罗•本托率领的韩国国家足球队最快将于明年1月连续第10次进入世界杯决赛圈。 17日，在卡塔尔多哈的阿尔加拉法体育场（Thani Bin Jassim Stadium）举行的2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛A组第6轮比赛中，韩国队以3比0战胜了伊拉克队。韩国队在最终预选赛中攻入3球以上（包括3球）尚属首次。这是韩国队自2012年6月以4比1战胜卡塔尔队之后，时隔9年零5个月再次在预选赛客场比赛中获胜。本场比赛过后，韩国队以4胜2平（积14分）的成绩连续6场不败，保持了小组第2的位置。伊朗队以3比0战胜叙利亚队，以5胜1平（积16分）的战绩排在小组第1位。 由此，韩国队拉开了与小组排名第三的球队之间的差距，并获得了提早确定可以直接进入世界杯决赛圈的小组第二名的机会。阿联酋（UAE）积6分排在小组第三，黎巴嫩（积5分）排在小组第四位。韩国队与阿联酋队的积分差距为8分。韩国队将于明年1月27日和2月1日分别与黎巴嫩队和叙利亚队进行比赛。在结束与黎巴嫩队的比赛时，每队还剩下3场比赛。此时，如果与排名第三的球队的积分差距达到10分以上，无论剩下的比赛结果如何，都将确定进入世界杯决赛圈。如果届时韩国队战胜黎巴嫩队，而在同一天与叙利亚队交锋的阿联酋队打平或失利，韩国队将直接进入世界杯决赛圈。 韩国队在与伊拉克队的比赛中，前锋曹圭成（金泉尚武）在最前方展开了压迫战术，郑又荣（阿尔萨德）、黄仁范（喀山鲁宾）、李在城（美因茨）等中场球员以稳定的防守和积极的突破展开了进攻。韩国队在上半场第32分钟凭借李在城的左脚射门、下半场第28分钟孙兴慜(托特纳姆热刺队)的点球、下半场第33分钟郑优营（弗莱堡）的进球，取得了完胜。 孙兴慜成功射进了曹圭成创造的点球，在96场A级比赛中共打进了30粒入球。虽然孙兴慜成功罚进了第一次点球，但在射门之前，以郑优营（弗赖堡）提前进入了点球区，因此不得不重罚点球。但是在第二次尝试时，他骗过对方守门员，果断地将皮球踢向了球门中路，成功罚入点球。10年前的2011年1月，在该体育场与印度进行的亚洲杯比赛中，孙兴慜打入了个人A级比赛的首粒进球，像10年前的那天一样，用手做出了心形的庆祝动作。由此，孙兴慜追平了许丁茂、金度勋、崔淳镐等前辈，排在国家队历届射手榜并列第6位。最多进球排名第1位的是车范根（58球）。孙兴慜说：“无论是上场还是没上场的选手都尽了全力。作为我们队的一员感到很高兴。” 郑优营（弗赖堡）虽然给孙兴慜造成了再次罚点球的负担，但凭借快速的进攻和射门能力，给人留下了深刻的印象。与同名同姓的前辈郑又荣（阿尔萨德）一起比赛，被称为“小郑又荣”的他与前辈孙兴慜一样在同一球场攻入了个人国家队比赛首粒进球。 在B组，日本队以1比0战胜了阿曼队，积12分，从而力压当天与中国队1比1战平的澳大利亚队（积11分），上升至小组第2位。B组第一名是沙特队（积分16分）。

한국어