从新冠检测到感染者管理，一个应用程序就能搞定. November. 15, 2021 08:49. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首尔松坡区14日表示，开发出了从新冠检测到感染者管理全过程的“告别新冠”应用程序，并将从16日开始试运营。 从新冠检测到结果查询、感染者管理等所有过程中，“告别新冠”都能为居民提供必要的服务。根据转为“分阶段恢复日常生活”和扩大居家治疗的指导方针，为了支持居民们尽快恢复日常生活，松坡区与长远医疗财团、U2bio等民间机构及企业合作开发了应用程序。 一旦安装这一应用程序，在新冠检测结果为“阴性”时，就可以实时获得结果报告。这将减少为发放结果报告而亲自前往机构申请并等待的不便。此外，这一应用软件还提供筛选诊所电子问诊表填写、检查结果通知·查询、历次检测查询、基础流行病学调查自我诊断等功能。 该应用程序可以在谷歌“Play Store”或苹果“APP Store”上搜索“告别新冠”并下载。松坡区区长朴成洙表示：“我们将采取先发制人的行政服务举措，帮助居民恢复日常生活。我们将尽最大努力，使居民安全、成功地恢复日常生活。”

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