“逐步减少煤炭发电”，气变大会从“停止”后退一步. November. 15, 2021 08:50. by 巴黎=常驻记者 金润钟、宋慧美记者 zozo@donga.com,1am@donga.com. 世界各国就分阶段减少煤炭发电达成了协议。这是在当地时间13日闭幕的联合国气候变化框架公约第26次缔约方大会（COP26）上通过的《格拉斯哥气候条约》中的内容。这是签约方协议中首次反映对煤炭等化石燃料的限制。 当天，联合国和签约方大会东道主英国公布的《格拉斯哥气候条约》的内容，除了分阶段减少煤炭发电，还有把地球温度上升幅度限制在1.5度以内目标、分阶段停止化石燃料补贴、明年各国重新提交温室气体减排目标、气候基金提高一倍等。200多个签约国经过将正式闭幕日12日延长一天的努力，最终一致通过。 核心内容是“分阶段减少没有碳减排措施的煤炭发电，并加快努力分阶段停止对化石燃料的低效率补贴”（第36条）。路透社报道：“二氧化碳是地球变暖的原因，煤炭排放的二氧化碳约占全球变暖的40%，签约方条约正式提及这一点，这本身就是一个巨大的成果。”不过，部分条款大幅后退，甚至一度讨论要中断的煤炭发电最终达成阶段性减排的协议等，因此环境团体谴责说这只是“半拉子协议”。 在明年举行大会之前，各当事国必须重新提交国家减排目标。因为，如果按照目前各国提出的目标，地球温度上升幅度将达到2.4度，远远高于比工业化前高出1.5度的数字。但是，韩国提交了限制在1.5度以内的国家减排目标（比2018年减少40%），因此不会受到太大影响。

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